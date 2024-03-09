Двух рыбаков госпитализировали с ожогами с озера Увильды в Челябинской области

Находившиеся в палатке мужчины использовали для обогрева дровяную печь

Днем 8 марта на озере Увильды в Челябинской области два рыбака пострадали в результате возгорания палатки. Пожар заметили очевидцы, они же вызвали спасателей. Мужчин доставили в больницу с ожогами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что мужчины поставили палатку, наглухо ее закрыли и для обогрева растопили дровяную печь. Поскольку угарному газу некуда было выходить, он скопился в палатке, и мужчины, надышавшись им, потеряли сознание. Спустя некоторое время оставшийся без присмотра огонь перекинулся на палатку. Начался пожар. Спасателей вызвали находившиеся неподалеку очевидцы.

Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков и потушили пожар. Мужчин доставили в больницу с серьезными ожогами.

В МЧС напомнили о том, что угарный газ не имеет запаха, и человек, надышавшись им, теряет сознание. Этому предшествуют головная боль, тошнота и головокружение.