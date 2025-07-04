Двух россиян осудили за поджог железнодорожных объектов в Челябинской области

Диверсанты работали на террористическую организацию

Два жителя Башкирии осуждены за диверсии в Челябинской области. Мужчины поджигали железнодорожную инфраструктуру, один работал на террористическую организацию, второй содействовал. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По заказу украинских спецслужб в июне 2023 года 31‑летний мужчина поджег три железнодорожных релейных шкафа и один батарейный шкаф под Миассом. Для совершения преступления он привлек 17‑летнего студента колледжа.

Суд приговорил 31-летнего подсудимого к 22 годам лишения свободы: первые 5 лет — в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Соучастник получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.