Двух рецидивистов задержали за кражу шуб и телевизора в Верхнем Уфалее

Воры успели перепродать все похищенное, но полицейские вернули вещи хозяйке

В Верхнем Уфалее полиция раскрыла кражу имущества из частного дома, совершенную двумя мужчинами с криминальным прошлым. Похищенные вещи, которые злоумышленники успели продать, изъяты и возвращены законной хозяйке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Местная жительница заявила в дежурную часть о пропаже из дома телевизора, двух шуб и пуховика. По ее адресу тут же выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили соседей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 1993 и 2000 года рождения.

Мужчин задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержанные признались, что уже успели сбыть похищенное. Но полицейские разыскали пропавшие вещи и вернули хозяйке.