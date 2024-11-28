Двух пьяных рецидивистов за рулем поймали в одном из районов Челябинска

Сотрудники полиции во время проверки документов поняли, что водители пьяны

Что-то неуловимое в поведении автомобилей «Фольксваген» и ИЖ 2126-030 привлекло внимание инспекторов ДПС на дежурстве в Металлургическом районе.

Общение с водителями навело стражей порядка на мысль о том, что те сели за руль после употребления алкоголя. От медосвидетельствования мужчины отказались. Но это их не спасло.

Оказалось, что это не первый случай, когда мужчины попадаются нетрезвыми на дороге. Водители теперь под статьей 264.1 УК РФ. Автомобили увезли на штрафстоянку, сообщает региональная Госавтоинспекция.