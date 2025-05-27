Двух пассажирок автобуса в Челябинске обварило кипятком из сломанного кондиционера

По факту оказания небезопасных услуг возбуждено уголовное дело

Две пассажирки челябинского автобуса № 51 пострадали из-за неисправного кондиционера. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сообщается, что во время нахождения автобуса на маршруте из неисправной системы кондиционирования вдруг хлынул кипяток, две девушки получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, свидетели рассказали, что водитель общественного транспорта мер по оказанию помощи девушкам не принял и в травмпункт им пришлось добираться самостоятельно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан).

«Следователем СКР истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», — рассказали в ведомстве.

Добавим, свою проверку начал Миндортранс.