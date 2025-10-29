Двух охотников-браконьеров задержали в Челябинской области

Они незаконно отстрелили двух лосей и кабанов

В Аргаяшском районе полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной охоте на лосей и кабанов. По месту жительства браконьеров правоохранители обнаружили разделанное мясо животных и оружие. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение об обнаружении останков двух лосей лесу в полицию поступило от представителей Минэкологии. Правоохранители выехали на место, собрали улики и приступили к розыску подозреваемых. Вскоре они были задержаны.

По месту жительства ранее судимого 43-летнего мужчины, а также в доме его 68-летнего товарища полицейские обнаружили автомобили со следами крови и шерсти, ружья, а также разделанные туши двух лосей и двух кабанов. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, идет следствие.