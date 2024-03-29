Двух наркоторговцев с крупной партией метадона и героина задержали в Челябинске

У закладчиков изъяли 140 свертков

Челябинские полицейские перекрыли канал распространения наркотиков. Они задержали двух мужчин, у которых изъяли более 140 свертков с метадоном и героином. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по региону.

Сначала полицейские поймали ранее судимого 49-летнего жителя Екатеринбурга, у которого при досмотре нашли 13 свертков. Мужчина приехал в соседний город для сбыта наркотиков.

«Незадолго до задержания злоумышленник успел разложить 12 свертков с метадоном в Курчатовском районе, которые нашли полицейские. Их масса составила около пяти граммов», — отметили в ведомстве.

Позже сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого, у которого обнаружили 50 свертков. В ходе обыска квартиры у мужчины изъяли еще 69 свертков с наркотическими веществами. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.