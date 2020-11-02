Двух матерей с колясками сбили в Челябинске

Пострадали двое детей.

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В Челябинске произошли два ДТП с участием женщин с детскими колясками. В обоих случаях они переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.

В субботу, 31 октября, днем у дома 203 по улице Труда 58-летняя автоледи за рулем «Шевроле» сбила женщину с коляской.

«В результате ДТП травмы получила девочка 2018 года рождения (рекомендовано амбулаторное лечение)», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Днем ранее, 30 октября, подобный инцидент произошел напротив дома 6 по улице Салавата Юлаева. 52-летний водитель ВАЗ-2110 сбил пешехода с коляской. В результате ДТП травмы получила двухлетняя девочка.

Обстоятельства происшествий устанавливаются, проводятся административные расследования.