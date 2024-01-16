Двух магнитогорцев осудили за убийство соседа по коммунальной квартире

Пострадавший получил множество ударов и ранений

В Челябинском областном суде вынесли приговор двум жителям Магнитогорска, которые ворвались в комнату соседа по коммунальной квартире и убили его. Мужчины проведут в колониях 12 и 14 лет, сообщили в областной прокуратуре.

Известно, что весной 2022 года 67-летний хозяин комнаты в коммунальной квартире и его 38-летний приятель распивали спиртные напитки. В какой-то момент у них произошла ссора с владельцем другой комнаты. Недолго думая, 38-летний гость выломал двери в комнату потерпевшего, выволок его в коридор и начал избивать. К нему присоединился приятель. В результате пострадавший получил множество ударов руками и ногами, а также несколько ножевых ранений. Мужчина скончался на месте.

В их отношении были возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном проникновении в жилище. Одному из мужчин назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму — в виде 14 лет и 1 месяца в исправительной колонии особого режима.