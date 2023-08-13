Двух иностранцев-наркодилеров задержали полицейские в Челябинске

Оба находились на территории России нелегально

В Челябинске полицейские задержали двух выходцев из Средней Азии, которые распространяли героин. У одного из мужчин обнаружили более 700 граммов запрещенного вещества. Возбуждены уголовные дела, обоим грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одного из подозреваемых правоохранители задержали в Советском районе. У 22-летнего иностранца, не имеющего регистрации на территории России, изъяли 68 свертков с героином. Кроме того, в квартире, где он проживал, полицейские обнаружили еще 37 будущих закладок, упаковочный материал, весы и деньги.

28-летнего участника другой наркоцепочки задержали в Калининском районе. Полицейские выяснили, что он выполнял работу наркокурьера и кладовщика. При себе у него оказалось 12 свертков с героином, еще 700 граммов запрещенного вещества правоохранители обнаружили в квартире, которую он снимал. Мужчина также находился на территории страны нелегально.

Подозреваемые арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Полицейские устанавливают других участников наркоцепочек.