Двух челябинцев с ножами и пистолетом задержали в алкомаркетах

Один из мужчин пытался оказать сопротивление

В вечернее время 23 марта сотрудники ЧОП «Варяг» задержали двух мужчин в Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска, которые зашли в алкомаркеты с ножами и пистолетом. Подозреваемых доставили в отделы полиции для дальнейших разбирательств, сообщили в пресс-службе ЧОП.

Одного из дебоширов задержали в магазине на улице Салютной. Пьяный мужчина устроил драку, а по прибытии чоповцев попытался оказать сопротивление и им. При задержании он выронил пистолет, а затем у него обнаружили несколько ножей. Задержанного передали полицейским.

Второго челябинца задержали в алкомаркете на улице Гагарина. После того как охранник уличил его в краже, мужчина показал нож. Его задержали и также передали полицейским.

«В случаях применения физической силы и спецсредств соблюдены нормы закона РФ „О частной детективной и охранной деятельности“»,— подчеркнули в ЧОП.