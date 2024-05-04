Двух челябинцев осудят за мошенничество со средствами материнского капитала

Обвиняемые якобы предоставляли молодым мамам займы на улучшение жилищных условий

В Челябинске направили в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, возбужденное в отношении двух местных жителей. Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору с руководителем кредитного потребительского кооператива «ЮжУралФинанс», организовали схему хищения средств материнского капитала. Ущерб составил более 5,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемые, работая риелторами, заключали с молодыми мамами фиктивные сделки о предоставлении им займов на покупку земли или квартиры. Средства материнского капитала они перечисляли в счет погашения займа кредитному кооперативу. В результате женщины оставались без земли и средств маткапитала.

Ущерб Фонду пенсионного и социального страхования России по Челябинской области и Москве, а также АО «Дом.РФ» составил более 5,6 миллиона рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ направлено на рассмотрение в Калининский районный суд. На имущество обвиняемых стоимостью более 2,5 миллиона рублей наложен арест.