Двух челябинцев будут судить за мошенничество на сумму 12 миллионов рублей

Мужчины требовали 100% предоплату за несуществующий товар

В Челябинске будут судить двух мужчин, которые обманом похитили у предпринимателей из разных российских регионов 12 миллионов рублей. Как сообщили 7 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, следователями завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».

Известно, что 51-летний и 48-летний мужчины создали фиктивную компанию по продаже тракторов, использовали реквизиты организаций-однодневок и подставные электронные счета и обманывали покупателей, требуя 100% предоплату за товар. Предпринимателям, которые «покупали» у них трактора, они высылали фиктивные договора купли-продажи. Однако дни шли, но технику бизнесмены так и не получали.

«Мошенническим путем злоумышленники похитили у 10 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из Москвы и Московской области, Республик Коми и Татарстан, Алтайского края, Иркутской и Оренбургской областей денежные средства в сумме около 12 миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.