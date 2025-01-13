Двух челябинок поймали в Копейске с героиновыми «закладками»

Женщины раскладывали по тайникам расфасованный дома наркотик

В Копейске с поличным поймали двух наркосбытчиц из Челябинска. При себе у женщин оказалось несколько пакетиков с героином, которые они планировали разместить в тайниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«При личном досмотре у подозреваемых 36 и 38 лет обнаружили шесть свертков с веществом, которое по результатам проведенной экспертизы оказалось героином. Женщины раскрыли полицейским другие „точки сбыта“ на территории Копейска и Челябинска, откуда в дальнейшем изъято еще 36 аналогичных свертков. Также в ходе обыска по месту проживания задержанных оперативники изъяли весы и упаковочный материал», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Обе задержанные помещены под домашний арест.