Двух человек спасли из автомобиля, упавшего в реку с моста в Челябинской области

Водитель и пассажир госпитализированы

В воскресенье, 14 декабря, на трассе Верхний Уфалей — Нязепетровск водитель автомобиля УАЗ не справилась с управлением в условиях снегопада и съехала с моста. Машина упала в реку. На помощь пострадавшим прибыли спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«В машине оказались заблокированными водитель и пассажир. Сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гарнизона деблокировали пострадавших через лобовое стекло и передали работникам скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что за рулем была 40‑летняя женщина, на пассажирском сиденье находился 39‑летний мужчина. Их госпитализировали с травмами.