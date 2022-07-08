Двух браконьеров задержали за ловлю краснокнижной рыбы в нацпарке «Таганай»

Нарушители знали, что рыбачить на территории нельзя

Двух любителей незаконной рыбалки задержали на территории национального парка «Таганай». Жители Кусы и поселка Александровка надеялись, что «им повезет» остаться незамеченными, и наловили краснокнижной рыбы. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Нарушителей запечатлела фотоловушка, установленная в районе реки Большой Киалим. На кадрах сотрудники заметили, как два человека с удочками зашли в национальный парк. Через полчаса оперативная группа обнаружила брошенную за границей «Таганая» машину. Через сутки хозяева авто вернулись, а на месте их уже ожидали.

«У двух мужчин изъяли не только две удочки, но и улов — 17 голов кумжи, ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу», — сообщил замдиректора НП «Таганай» по охране Павел Юмин.

На месте происшествия в отношении нарушителей составили протокол. Материалы по факту незаконной ловли переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

Напомним, ранее в Красноармейском районе задержали двух рыбаков с надувными лодками и сетями. Один из них наловил 888 рыбин общим весом 93 кг, ущерб государству составил 444 тысячи рублей.