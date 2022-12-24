Двух 17-летних подростков задержали с наркотиками в Челябинске

Горожане намеревались сбыть запрещенное вещество

В Челябинске полицейские задержали двух 17-летних подростков, которые намеревались сбыть наркотики. В их отношении возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Известно, что двое несовершеннолетних местных жителей приобрели у неизвестных наркотик массой около 10 граммов и пытались сбыть запрещенное вещество бесконтактным способом в одном из районов Челябинска, но были задержаны полицейскими.

В их отношении возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»). Максимальное наказание, которое грозит подросткам, — лишение свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос о предъявлении им обвинения.