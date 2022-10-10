Двух 16‑летних подростков задержали с наркотиками в Магнитогорске

Парни намеревались продать вещество бесконтактным способом

В Магнитогорске задержали двух 16-летних подростков с наркотиком. Запрещенное вещество парни намеревались сбыть. Теперь им грозит до 20 лет колонии, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в этом году подростки приобрели наркотик массой более пяти граммов. Вещество они намеревались расфасовать и сбыть бесконтактным способом на территории города. Наркотик полицейские изъяли у парней при задержании.

В отношении юных магнитогорцев возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере»). По данной части статьи им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В Челябинске полицейские задержали двух парней с наркотиками. У одного при себе было 40 граммов марихуаны, второй намеревался сбыть шесть граммов гашиша.