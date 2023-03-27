Двор на северо-западе Челябинска оцепили из‑за бесхозного предмета

Опасности находка не представляла

Вечером 26 марта на северо-западе Челябинска оцепили двор. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в полицию поступило сообщение о бесхозном предмете на улице Чичерина.

«В дежурную часть УМВД России по Челябинску поступила информация о том, что во дворе дома № 43 по улице Чичерина обнаружен бесхозный предмет. Проведенной проверкой установлено, что предмет опасности не представляет»,— уточнили в ведомстве.

В конце прошлой недели на электронную почту Южно-Уральского многопрофильного колледжа пришло сообщение о минировании. Из здания эвакуировали студентов и преподавателей. Опасных предметов в помещениях колледжа не оказалось.