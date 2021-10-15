В Челябинске двоим мужчинам вынесли приговор за жестокое избиение незнакомца

От полученных травм потерпевший скончался

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении двоих жителей Брединского района. Они признаны виновными в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что в апреле 2021 года обвиняемые у подъезда дома по улице Аральской в Челябинске беспричинно напали на 40-летнего мужчину, избили его и отобрали имущество на сумму 12,3 тысячи рублей. После этого они решили добить незнакомца и нанесли ему не менее 43 ударов по голове и телу.

В отношении молодых мужчин были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Судом в зависимости от степени участия каждого в совершенном преступлении назначены наказания в виде 12 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, приговором удовлетворен гражданский иск прокурора района в пользу родителей погибшего о взыскании морального вреда и материального ущерба в сумме более миллиона рублей.