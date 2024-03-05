Двоих жителей Челябинской области осудили за создание террористической организации

Один из виновных ранее отбывал наказание за причастность к экстремистскому сообществу

Коллегия Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге вынесла приговоры двоим жителям Челябинской области. Их признали виновными в организации террористического сообщества и содействии террористической деятельности (статьи 205.5 УК РФ, 205.1 УК РФ). Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в УФСБ по региону.

Один из виновных (42-летний мужчина) ранее неоднократно был судим за участие в деятельности международной террористической организации, а в период с 2017 по 2021 год продолжил продвигать деструктивные идеи в Челябинской области. Вместе с 47-летним подельником они вовлекали в организацию новых участников.

«Для проведения тайных групповых собраний, а также индивидуальных религиозно-политических занятий осужденные использовали принадлежащие им квартиры и дома, а также жилые помещения своих знакомых в Челябинске и Еманжелинске. В ходе проведенных обысков правоохранительными органами были обнаружены и изъяты десятки изданий запрещенной экстремистской литературы», — рассказали Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ совестно с коллегами из ГУ МВД.

«Первому фигуранту назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, затем в колонии особого режима. Второй участник приговорен к 14 годам лишения свободы. Пять лет и шесть месяцев он проведет в тюрьме, затем отправится в колонию особого режима», — рассказали в УФСБ по Челябинской области.