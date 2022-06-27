Двоих южноуральцев осудят за убийство инвалида

Обвиняемые проникли в дом погибшего ночью, чтобы украсть пенсию

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело об убийстве инвалида. В Каслинском районе два злоумышленника ночью пробрались в дом пенсионера, но хозяин проснулся и заметил мужчин. Один из преступников нанес ему смертельные удары гвоздодером, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.



По версии следствия обвиняемый нанес проснувшемуся хозяину дома 5 ударов гвоздодером по голове, пенсионер умер на месте происшествия. После преступления злоумышленники скрылись.

Одного из злоумышленников обвиняют в разбое (п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ) и убийстве (п. п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело соучастника будут вести отдельно, его признали невменяемым, и нуждающимся в принудительном лечении.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.