Двоих южноуральцев осудили за размещение нацистской символики в соцсетях

Виновные продемонстрировали запрещенные материалы своим подписчикам в телеграм-каналах

В Челябинской области осудили двух южноуральцев, которые публиковали в социальных сетях нацистскую символику и негативные высказывания о спецоперации России на Украине. Им назначены штрафы, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области.

Жители Магнитогорска и Пласта в своих телеграм-каналах разместили нацистские знаки, что запрещено статьей 6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Кроме того, на странице у одного из виновных были обнаружены негативные высказывания о спецоперации, дискредитирующие российские Вооруженные силы.

«Правобережным районным судом Магнитогорска и Пластовским городским судом Челябинской области им назначены наказания в виде административного штрафа по части 1 статьи 20.3 КоАП России („Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики“). Один из них также признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России („Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан“)»,— уточнили в ведомстве.

Оба осужденных признали свою вину и раскаялись в содеянном.