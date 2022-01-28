Двоих южноуральцев осудили за незаконный отстрел косуль

Ущерб Минэкологии региона составил 200 тысяч рублей

Каслинский городской суд вынес приговор в отношении двоих жителей Снежинска. Они признаны виновными в незаконной охоте. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в марте 2020 года подсудимые отстрелили двух сибирских косуль на территории охотничьего участка «Карагуз». Ущерб министерству экологии региона составил 80 тысяч рублей.

«Кроме того, подсудимые в июле 2020 года застрелили трех особей косули сибирской, причинив ущерб в размере 120 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору»).

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии-поселении. Также они лишены права заниматься охотой на 3 года и 6 месяцев.

Охотники обязаны выплатить ущерб Минэкологии в размере 200 тысяч рублей.