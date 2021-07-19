Двоих южноуральцев обвинили в незаконной охоте на косулю

Мужчин заключили под стражу

Пластовская полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте в отношении двоих мужчин. Они были задержаны по подозрению в убийстве косули в Санарском заказнике. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое южноуральцев. Одному мужчине 21 год, второму — 42. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота организованной группой»).

Мужчин задержали с мясом косули, которую, по предварительной версии, они убили в Санарском заказнике. Ущерб составил 4 тысячи рублей. Южноуральцы заключены под стражу.

Как ранее писал наш сайт, Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего челябинца. Он признан виновным в незаконной охоте на косуль.