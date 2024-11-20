Двоих водителей увезли в больницу после ДТП на трассе Челябинск — Троицк

«Ауди» выехал на встречку и столкнулся с УАЗом

Столкновение автомобилей в снегопад произошло в Челябинской области днем 20 ноября на 125‑м километре автодороги Челябинск —Троицк — граница с Республикой Казахстан. Водитель автомобиля «Ауди», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В тот момент по встречке ехал УАЗ. Произошло столкновение.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Медики оказали водителям первую помощь и доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и МЧС. Обстоятельства аварии устанавливаются.