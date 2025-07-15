Двоих участников межрегиональной наркоОПГ отправили за решетку в Сосновском районе

Мужчины получили крупные сроки за покушение на продажу 9 кг «синтетики»

Два жителя Челябинской области получили крупные сроки за попытку стать наркодилерами. Тридцатилетние южноуральцы с крупной партией мефедрона, задержанные сотрудниками регионального УФСБ, оказались участниками межрегиональной наркогруппировки, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что участники межрегиональной преступной группы планировали масштабную схему сбыта наркотических средств через площадку теневого сегмента интернета. Преступления не были доведены до конца в связи с задержанием фигурантов», — говорится в сообщении.

Также была обнаружена нарколаборатория, которую задержанные оборудовали в частном домовладении. Там изъято более 9 килограммов мефедрона, а также лабораторное оборудование и реагенты.

Сосновский районный суд признал мужчин виновными в совершении двух особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Они приговорены к 12 и 9 годам колонии строгого режима. Также им назначен штраф в размере 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.