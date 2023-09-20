Двоих саткинцев будут судить за попытки сбыта наркотиков

Мужчина и женщина действовали под руководством неустановленного наркодилера

В Сатке Челябинской области будут судить 45-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков. По версии следствия, местные жители совершили 34 преступления, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Правоохранители задержали мужчину и женщину в лесном массиве, где они делали закладки. Из тайников стражи порядка изъяли 37 свертков с мефедроном. Позже выяснилось, что задержанные действовали совместно с неизвестным, который доставлял им наркотик для дальнейшей продажи.

В отношении саткинцев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Оно утверждено и направлено на рассмотрение в Саткинский городской суд.

Обвиняемые находятся под стражей.