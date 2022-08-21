Двоих продавцов немаркированного алкоголя будут судить в Магнитогорске

У мужчин изъяли более четырех тысяч бутылок паленки

В Магнитогорске будут судить двоих мужчин, которые продавали горожанам немаркированный алкоголь из своего гаража. Как сообщили 21 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, расследование возбужденных в их отношении уголовных дел завершено.

В феврале этого года полицейские задержали 63-летнего и 38-летнего мужчин, которые хранили в гараже, расположенном на территории частного дома, немаркированный алкоголь и продавали его под чужими товарными знаками. Всего правоохранители обнаружили и изъяли 4200 бутылок.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное группой лиц»).

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение, дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.