Двоих поджигателей кафе задержали в Магнитогорске

Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы

В Магнитогорске Челябинской области двое судимых местных жителей подожгли кафе. Полицейские задержали подозреваемых, они водворены в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании кафе в Ленинском районе Магнитогорска поступило в полицию от диспетчера пожарной части. Прибыв на место ЧП, правоохранители выяснили, что это был поджог. Сотрудники уголовного розыска проанализировали все возможные пути подхода и отхода злоумышленников, провели опрос жителей и работников расположенных рядом домов и организаций и вскоре при помощи сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 24-летний местные жители, которые ранее были неоднократно судимы, а также не имеют постоянного места работы.

В их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). Максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.