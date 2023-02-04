Двоих нетрезвых жителей Чебаркуля задержали за попытку взобраться на городскую елку

Молодые люди сломали ветки новогодней ели и игрушки

В Чебаркуле Челябинской области задержали двух нетрезвых местных жителей, которые попытались взобраться на новогоднюю елку, установленную в центре города. В результате горожане повредили искусственное дерево и украшения. В отношении одного из мужчин возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

20-летнего и 23-летнего чебаркульцев полицейские задержали во время патрулирования в ночное время. Один из них, пытаясь взобраться на новогоднюю ель, упал. При этом молодой человек сломал несколько ветвей, разбил елочные украшения и повредил гирлянду. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Ехать в отдел полиции злоумышленники не желали и оказывали сопротивление полицейским. В результате их все же доставили в участок. Там задержанные пояснили, что праздновали день рождения младшего, и, увидев впервые установленную в этом году новогоднюю елку, решили взобраться на нее.

В отношении обоих составлены составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному распоряжению представителя власти, пресекающего нарушение общественного порядка»). Судом им назначено наказание в виде административного ареста на трое суток. В отношении старшего злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).