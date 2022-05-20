Двоих мужчин задержали за незаконный вылов рыбы в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело

Полицейские задержали на озере Сугомак 65-летнего и 50-летнего мужчин, которые вылавливали рыбу с помощью сети, что запрещено во время нереста. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

На охраняемом водном объекте рыбаки незаконно добыли 6 особей леща и 65 — щуки. Ущерб составил более 125 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

А прямо в центре Челябинска, как рассказала читательница ИА «Первое областное», рыболовы устанавливают сети вдоль набережной реки Миасс.