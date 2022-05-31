Двоих мужчин задержали за кражу на 550 тысяч рублей в Карталах

Подозреваемые похитили автомобильный прицеп и другое имущество из гаража

В Карталах полицейские задержали двоих ранее судимых 42-летнего и 34-летнего мужчин по подозрению в краже имущества на 550 тысяч рублей из гаража. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, мужчины знали, что частный дом хозяева используют в качестве дачи и хранят в гараже ценное имущество.

«В момент отсутствия владельцев злоумышленники ночью проникли на территорию двора и, взломав дверь гаража с помощью монтировки, проникли внутрь помещения. Переложив вещи в автомобильный прицеп, они открыли двери гаража и собственноручно укатили прицеп», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Похищенное вернули законному владельцу.