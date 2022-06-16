Двоих мужчин осудили за ограбления челябинских ювелирных магазинов на 2,9 млн рублей

Виновные разбивали витрины молотком

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор двоих мужчинам. Он признаны виновным в кражах и грабеже (статьи 158 УК РФ и 161 УК РФ). Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчины грабили салоны в Центральном и Тракторозаводском районах города по предварительному сговору в период с октября по декабрь 2020 года. Подсудимые разбивали витрины молотком и забирали украшения. Ущерб составил более 2,9 миллиона рублей.

«Одному из соучастников назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму — 2 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев», — рассказали в ведомстве.

Виновные должны компенсировать убытки владельцам магазинов.