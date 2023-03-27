Двоих курьеров мошеннической схемы будут судить в Челябинске

Коркинцы по заданию своих работодателей забирали деньги у пенсионеров

В Челябинске будут судить двоих уроженцев города Коркино, которые являлись курьерами мошеннической схемы «родственник попал в ДТП». Молодой человек и его знакомая забрали у нескольких пенсионеров около 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работодатели обвиняемых обзванивали пенсионеров и сообщали им о том, что якобы их родственники устроили ДТП, в которых серьезно пострадали люди. Неизвестные требовали от южноуральцев разные суммы и посылали за деньгами 24-летнего парня и его 18-летнюю знакомую.

Жертвами парочки и их работодателей стали четверо пенсионеров в возрасте от 81 до 87 лет. Они отдали им в общей сложности около 700 тысяч рублей.

«Задержанные молодой человек и девушка официального места работы и судимости не имели. В их отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Курчатовского района»,— сообщили в ведомстве.

Обвиняемые полностью возместили потерпевшим причиненный ущерб.