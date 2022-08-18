Двоих челябинцев задержали за 25 подставных ДТП

Злоумышленники провоцировали аварии и подавали в суд на случайных водителей

В Челябинске задержали двух мужчин, которые за несколько лет совершили 25 подставных ДТП, чтобы получать за них страховые выплаты. Виновниками подстав становились случайные автолюбители. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Двое подозреваемых работали в Советском районе: на улице Блюхера и у железнодорожного вокзала. Они намеренно провоцировали ДТП, подставляли машины под удар и получали выплаты от страховой компании, а после подавали в суд на случайных водителей, чтобы взыскать с них дополнительные деньги.

В ходе следствия выяснилось, что во многих ДТП на машинах злоумышленников была повреждена одна и та же деталь, на ремонт которой и выделяли страховые выплаты.

На двоих подозреваемых 53 и 42 лет завели уголовное дело за мошенничество в сфере страхования (часть 2 статьи 159.5 УК РФ). В уголовном деле 25 потерпевших, сейчас полиция устанавливает аналогичные преступления.