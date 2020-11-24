Двоих челябинцев признали виновными в торговле наркотикам

Запрещённые вещества они размещали посредство закладок.

Челябинский областной суд огласил приговор Николаю Мерхаленко и Василия Яловскому, которые обвиняются в сбыте наркотиков. Мужчин признали виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России.



Преступные действия они начали в 2018 году. Тогда Николай Мерхаленко создал и возглавил группировку, которая продавала наркотики на территории Челябинской области. Для конспирации и привлечения прибыли, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе суда, он вовлёк ещё нескольких человек, среди которых был и Василий Яловский. Между собой члены группировки общались под вымышленными именами и используя подставные сим-карты.

«На протяжении 2018 - 2019 годов Мерхаленко заказывал партии героина и карфентанила, получал и сообщал участникам координаты мест хранения для изъятия. Также он искал покупателей, и после получения оплаты называл им места „закладок“. Кроме того, распределял полученную прибыль: перечислял суммы Яловскому и иным лицам на различные банковские карты. Яловский, в свою очередь, извлекал из тайников наркотики, привозил их в свою квартиру, где фасовал на более мелкие партии. Затем, согласованно с Мерхаленко, размещал их на территории Челябинска и Челябинской области»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Наркоторговцев задержали в марте прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и «Наблюдение». Николай Мерхаленко был арестован в Набережных Челнах, а Василий Яловский — в Челябинске. Отметим, что подсудимые нигде на работали, не женаты, ранее судимы не были, первый имеет 3 класса образования, а второй окончил 9 классов.

В итоге Челябинский областной суд признал Николая Мерхаленко виновными в шести эпизодах незаконного сбыта наркотиков, совершенном в значительном, крупном и особо крупном размерах, организованной группой. Василий Яловский признан виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Кроме того, оба — признали виновными в покушении на незаконный сбыт, организованной группой, в особо крупном размере.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины со стороны подсудимых, активную помощь следствию, разоблачению других соучастников, отсутствие судимостей, наличие малолетних детей и состояние здоровья обоих. Николаю Мерхаленко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18,5 лет, Яловскому — 16 лет. Оба проведут сроки в колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 и 150 000 рублей. Добавим, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.