Двоих челябинцев отправили в колонию за ограбление пенсионерки на 1,8 млн рублей

Потерпевшая всегда носила деньги с собой

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор двум местным жителям за ограбление пенсионерки. Осужденные отправятся в колонию строгого режима. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 32-летний и 37-летний осужденные по предварительному сговору решили ограбить 80-летнюю женщину. От ее родственников они узнали, что потерпевшая всегда носит с собой накопления, поскольку не доверяет домочадцам.

В ноябре прошлого года челябинцы напали на пенсионерку в ее же доме по улице Двинской. Один из соучастников ударил пожилую женщину дверью подъезда и кулаком в грудь. После этого преступники скрылись с тележкой, в которой бабушка хранила 1,8 миллиона рублей. Эти деньги пострадавшая копила 15 лет и планировала купить квартиру.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере»).

«Суд приговорил виновных к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также подсудимые должны будут вернуть почти миллион рублей потерпевшей. Остальные деньги у них забрали на стадии следствия.