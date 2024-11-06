Двое жителей Южноуральска насмерть забили соседа из-за пустяка

Одному из обвиняемых — 17 лет

В Южноуральске передано в суд уголовное дело двух местных жителей, которые до смерти забили соседа; одному из обвиняемых всего 17 лет, его ранее судимому соучастнику — 33, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в ночь на 2 сентября текущего года обвиняемые, находясь в подъезде одного из домов по улице Космонавтов в Южноуральске, используя малозначительный повод, в ходе ссоры, жестоко избили соседа. Били и пинали по телу и по голове, в итоге от полученных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался в больнице.

Обвиняются агрессоры по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.