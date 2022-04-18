Двое жителей Сатки пойдут под суд по обвинению в убийстве замдиректора нацпарка «Зюраткуль»

Также мужчины стали фигурантами и по другим тяжким статьям

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело двоих жителей Сатки. Их обвиняют в убийстве заместителя директора национального парка «Зюраткуль» Сергея Завьялова, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и жестоком обращении с животными. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в июле 2010 года обвиняемые из личной неприязни и по мотивам мести убили Сергея Завьялова. После этого один из обвиняемых сокрыл тело жертвы в пещере на глубине 47 метров.

«Кроме того, тот же обвиняемый в августе 2019 года, находясь во дворе одного из домов Сатки, избил пенсионера, от полученных травм пострадавший скончался в больнице», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Второй фигурант дела в октябре 2010 года в присутствии шестилетнего ребенка избил собаку деревянной палкой с гвоздем. Животное погибло, а ребенок получил психическое расстройство.

Челябинский областной суд рассмотрит дела по пунктам «б», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего») и части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

