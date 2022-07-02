Двое жителей Озерска Челябинской области перевели мошенникам, которые представились сотрудниками банков, почти шесть миллионов рублей. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений, сообщили 2 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Одно из заявлений поступило от 39-летнего мужчины. Он рассказал, что ему позвонили якобы из кредитного отдела банка, чтобы уточнить информацию о заявке на кредит. Озерчанин ответил, что не подавал заявку, тогда его соединили с отделом безопасности, где ему рекомендовали перевести все имеющиеся на счетах деньги на безопасный счет. Взволнованный мужчина перевел на продиктованные ему реквизиты 870 тысяч рублей, а также позволил мошенникам оформить на него кредит в размере 2,5 миллиона рублей, которые также перевел на указанные счета. О случившемся он рассказал родственникам, которые сообщили, что это мошенники, и ему необходимо обратиться в полицию.
По той же схеме более 2,5 миллиона рублей лишился и 66-летний житель Озерска. Взяв кредиты, он перевел их вместе со своими сбережениями на указанные счета. Об обмане мужчина догадался только тогда, когда перезвонил по номеру, с которого ему звонили якобы банковские сотрудники, а трубку никто не взял.
«По данным фактам следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие совершенных противоправных деяний»,— сообщили в ведомстве.