Двое жителей Озерска перевели телефонным мошенникам почти шесть миллионов рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банков

Двое жителей Озерска Челябинской области перевели мошенникам, которые представились сотрудниками банков, почти шесть миллионов рублей. Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений, сообщили 2 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одно из заявлений поступило от 39-летнего мужчины. Он рассказал, что ему позвонили якобы из кредитного отдела банка, чтобы уточнить информацию о заявке на кредит. Озерчанин ответил, что не подавал заявку, тогда его соединили с отделом безопасности, где ему рекомендовали перевести все имеющиеся на счетах деньги на безопасный счет. Взволнованный мужчина перевел на продиктованные ему реквизиты 870 тысяч рублей, а также позволил мошенникам оформить на него кредит в размере 2,5 миллиона рублей, которые также перевел на указанные счета. О случившемся он рассказал родственникам, которые сообщили, что это мошенники, и ему необходимо обратиться в полицию.

По той же схеме более 2,5 миллиона рублей лишился и 66-летний житель Озерска. Взяв кредиты, он перевел их вместе со своими сбережениями на указанные счета. Об обмане мужчина догадался только тогда, когда перезвонил по номеру, с которого ему звонили якобы банковские сотрудники, а трубку никто не взял.

«По данным фактам следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие совершенных противоправных деяний»,— сообщили в ведомстве.