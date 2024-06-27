Двое жителей Магнитогорска заблудились в лесу возле водопада Гадельша

Их нашли спасатели

В Башкортостане возле водопада Гадельша заблудились двое туристов из Магнитогорска. В темноте они заехали в тупик и не смогли самостоятельно найти путь домой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.



Сообщение о туристах в Баймакском районе поступило в экстренные службы вчера поздно вечером. В лесу заблудились 49-летний мужчина и его 33-летняя спутница.

По данным пресс-службы, туристы увлеклись красотой водопада и не заметили, как стемнело.

«Из-за темного времени суток и плохой видимости люди поехали не по той дороге и заехали в тупик. Попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, и они отправились искать связь, чтобы вызвать помощь», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели в телефонном разговоре объяснили туристам, как отправить координаты местоположения, и попросили оставаться на месте.

Спасатели нашли туристов, проводили их до машины, где они забрали свои вещи и документы. Потом жителей Магнитогорска эвакуировали в Сибай. Медицинская помощь не потребовалась.