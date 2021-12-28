Двое жителей Каслей осуждены за убийство

Пара старалась скрыть убийством другое преступление

Челябинский областной суд огласил приговор двум жителям Каслей — Марине Кузнецовой и Станиславу Григорьему. Женщина признана виновной в убийстве с целью скрыть другое преступление, а мужчину обвинили в пособничестве. Обэ том сообщила пресс-служба Челябинского областного суда.



Убийство произошло 29 февраля 2020 года в доме Марины Кузнецовой. Тогда дочь подсудимой нанесла сожительнице брата Кузнецовой удар ножом в шею. Хозяйка дома испугалась, что ее дочь привлекут к ответственности и предложила убить пострадавшую.

По данным ИА «Первое Областное» обвиняемые прятали тело то в сарае, то в огороде несколько недель, а потом положили в мешок и оставили в болоте. Сотрудники полиции обнаружили труп женщины 21 апреля 2020 года с помощью квадрокоптера.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, Кузнецова отрицала причастность к убийству.

Марине Кузнецовой назначили срок 16 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, смягчающим обстоятельством стал возраст и состояние здоровья подсудимой. Григорьев ранее был судим, но смягчающим обстоятельством стала явка с повинной и активное сотрудничество со следствием. Подсудимый получил 15 лет 1 месяц в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.