Двое жителей Челябинской области проникли в дом к пенсионерке и украли 16,5 тысяч рублей

Незваные гости нагрянули в три часа ночи

В Верхнеуральском районе Челябинской области местные жители ночью проникли в дом к пожилой женщине и украли у нее деньги. Потерпевшая сообщила об этом своей дочери, а та — полицейским. Подозреваемых задержали по горячим следам, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

60-летняя дочка потерпевшей рассказала, что ночью в дом к ее 83-летней матери зашла малознакомая ей пара. Сначала они поинтересовались ее здоровьем и ушли. Через час женщина и мужчина вернулись и, заметив на кровати деньги, приготовленные для оплаты дров, забрали их и снова покинули дом пенсионерки. На просьбы хозяйки дома вернуть деньги они не реагировали.

«Получив информацию о произошедшем преступлении, участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Артур Махиянов прибыл на адрес к пожилой женщине. Опросив ее, он установил приметы подозреваемых и возможные пути отхода злоумышленницы и ее спутника. Вскоре оперативники задержали похитительницу, ранее судимую 39-летнюю местную жительницу»,— рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Женщина водворена в изолятор временного содержания.

