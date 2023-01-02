Двое жителей Челябинской области перевели телефонным мошенникам 225 тысяч рублей

Злоумышленники сняли с банковских счетов все деньги

После общения с мошенниками златоустовец и жительница Нязепетровского района лишились всех своих денег. Мошенники просили сообщить им СМС-коды из приложения банка. Суммарно неизвестные похитили 225 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



59-летнему жителю Златоуста позвонил неизвестный и представился должностным лицом. Мужчине сказали, что мошенники хотят использовать его личные данные. Для решения проблемы якобы нужно присылать на неизвестный номер приходящие СМС-коды.

Когда с банковского счета мужчины стали снимать деньги, ему сказали, что все в порядке и техническая служба скоро вернет их назад. Таким образом со счета златоустовца сняли все деньги.

По похожей схеме деньги украли у 55-летней жительницы Нязепетровского района. Ей сказали, что деньги на счету нужно перевести на «безопасный счет» иначе их украдут мошенники. Женщину убедили взять кредит в 100 тысяч рублей и сообщить неизвестным пришедшие в СМС пароли.

По обоим происшествиям завели уголовные дела о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Полицейские напоминают, что нельзя доверять незнакомцам личные данные, информацию с банковских карт или коды из СМС.