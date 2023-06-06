Двое жителей Челябинска пытались доставить наркотики в колонию с помощью арбалета

Им грозит до 15 лет тюрьмы

В Челябинске полицейские задержали 32-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, которые с помощью арбалета пытались перебросить наркотик на территорию колонии. В их отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация о готовящемся преступлении поступила правоохранителям, они передали ее сотрудникам ГУФСИН. Спустя некоторое время около стен колонии были задержаны двое местных жителей с арбалетом. К стреле был прикреплен сверток с мефедроном массой около 1,5 грамма.

Правоохранители выяснили, что запрещенное вещество мужчина и девушка хотели доставить своему знакомому-заключенному.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.