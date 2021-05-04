Двое жителей Чебаркульского района задержаны за кражу запчастей от трактора

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

В Чебаркульском районе Челябинской области полиция задержала двух местных жителей. Они подозреваются в краже запчастей для трактора и металлических изделий. Общий ущерб от действий предполагаемых злоумышленников составил около 12 000 рублей.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть отдела МВД России «Чебаркульский» от индивидуального предпринимателя. Он рассказал, что ночью из помещения машинно-тракторной мастерской одной из деревень района были металлические изделия и запчасти для тракторов. Полиция приступила к поиску подозреваемых.

«В результате проведенных мероприятий участковым уполномоченным полиции были установлены подозреваемые в краже. По подозрению в хищении задержаны двое, ранее не судимых местных жителей, 1996 и 2002 годов рождения. Они признались, что намеревались сдать похищенное в пункт приема металла с целью извлечения материальной выгоды»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража»). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные предметы возвращены владельцу.