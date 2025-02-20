Двое жителей Аши почти год терроризировали земляков, вымогая деньги

Жертвам угрожали членовредительством и убийством

В Челябинской области перед судом предстанут двое местных жителей, которые почти год вымогали деньги у жителей Аши. Одному из них на момент совершения преступления не было 18 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемые действовали с июня 2023 года по май 2024-го как самостоятельно, так и в составе организованной группы.

«Их жертвами стали десять человек, которых вынуждали отдавать деньги с применением насилия, под угрозой его применения, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», — рассказали в следственном управлении.

Также один из фигурантов угрожал местному жителю убийством, проникнув к нему в дом, а другого грозился зарезать, если тот обратится в полицию.

Следствием собрана достаточная доказательная база: 18-летнему парню вменяется совершение не менее чем пяти эпизодов вымогательства, его 20-летнему напарнику — не менее 11 преступлений, в числе которых также угроза убийством и нарушение неприкосновенности жилища.