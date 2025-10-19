Двое южноуральцев утонули во время рыбалки в Курганской области

Мужчины оказались в ледяной воде и не смогли спастись

В Щучье Курганской области во время рыбалки утонули двое мужчин 40 и 42 лет, которые приехали на озеро Хохловатое из Челябинской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.

Братья отправились на рыбалку на надувной лодке 13 октября. Предварительно, плавсредство получило повреждения, и мужчины оказались в ледяной воде. Выбраться из нее они не смогли.

Обеспокоенные пропажей мужчин родственники обратились в полицию. Спасатели исследовали дно озера. 15 октября они вытащили тело одного из мужчин, 17-го — второго.

Следователи проводят проверку.