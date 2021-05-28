Двое южноуральцев пойдут под суд за кражу стада овец в Увельском районе

Обвиняемые причинили ущерб хозяевам скота в 675 тысяч рублей

Прокуратура Увельского района направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Их обвиняют в краже стада овец. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые в июле 2020 года увели с пастбища 120 овец в личное подворье. Ущерб хозяевам скота составил 675 тысяч рублей.

Мужчины частично возместили ущерб, вернув владельцам 91 животное.

«В отношении местных жителей было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»), — рассказал старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Оставшуюся сумму материального ущерба в 163 тысячи обвиняемые вернут в рамках гражданского производства. Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.